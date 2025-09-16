Incendio a Casorezzo, nube di fumo avvolge lo stabilimento Zucchi

Casorezzo – Un incendio ha generato una densa nube di fumo che ha avvolto l’area dello stabilimento della storica Zucchi, una delle aziende tessili più importanti d’Italia. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, con squadre provenienti dai distaccamenti di Legnano, Rho, Inveruno e Abbiategrasso, dopo che alcuni residenti hanno segnalato il problema.

Le fiamme sono divampate, per cause ancora da accertare, da alcuni cumuli di rifiuti abbandonati nella zona. L’intervento è stato complicato: i pompieri hanno prima spento il fuoco e successivamente hanno effettuato operazioni di ventilazione per ridurre il fumo denso causato dalla combustione.

Sul posto sono giunti anche agenti della polizia locale e carabinieri. Una volta che la visibilità è migliorata, la task-force di soccorso ha potuto entrare nell’area per verificare l’eventuale presenza di persone. Fortunatamente, non sono state trovate persone coinvolte. Nonostante l’area sia stata messa in sicurezza, l’attività di soccorso è continuata a causa della grande quantità di fumo prodotto.

Attualmente si sta indagando per capire le cause dell’incendio, che sembra essere di origine dolosa.