Incendiata l’auto della sindaca di Monteodorisio: indagini in corso

Nelle ultime settimane, Catia Di Fabio, sindaca di Monteodorisio (Chieti), ha subito atti intimidatori, tra cui la scritta “Sindaca fascista” su un muro del cimitero e, più gravemente, l’incendio della sua auto. La Jeep Renegade è stata distrutta dalle fiamme nella notte tra il 28 e il 29 maggio, mentre era parcheggiata davanti a casa sua. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno avviato indagini, e dalle prime analisi sembra che l’incendio sia doloso.

Di Fabio ha espresso la sua confusione rispetto a questi atti, sottolineando che la sua auto era nuova e priva di problemi. Ha dichiarato di non avere nemici, evidenziando la rapidità con cui è avvenuto l’incendio.

La solidarietà per la sindaca è giunta dalle istituzioni, in particolare da Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, che ha condannato il gesto e auspicato l’immediata identificazione degli autori. Anche il senatore Etelwardo Sigismondi ha definito l’incidente “gravissimo”, esprimendo preoccupazione per l’escalation di atti vandalici.

In risposta alla situazione di pericolo, la Prefettura ha deciso di adottare misure di vigilanza per la sindaca. Di Fabio, alla guida del comune dal 2024 e attualmente consigliera di minoranza della Provincia di Chieti, ha sino ad oggi operato come parte di Fratelli d’Italia, avendo iniziato la sua carriera professionale come educatrice. Questo episodio segue un precedente simile avvenuto nel dicembre 2022, quando il sindaco di Vasto, Francesco Menna, subì un incendio della propria auto.

Fonte: www.virgilio.it