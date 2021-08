“Chi se ne è reso colpevole ha sulla coscienza una gravissima responsabilità”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita alla base dell’aeronautica militare di Alghero in Sardegna, ha commentato vedendo lo scempio fatto dagli incendi nell’oristanese, a fine luglio. Immagini desolanti di una terra bruciata dal fuoco che spezzano il cuore e che Mattarella, oggi a bordo di un elicottero dell’Aeronautica, ha sorvolato per capire l’entità dei danni. “Vedere direttamente la devastazione provocata dagli incendi – ha detto il presidente – fa comprendere l’immensa portata dei danni provocati alla vita dei comuni colpiti e al loro territorio e del pregiudizio arrecato al futuro dei giovani.