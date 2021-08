Si contano le prime vittime degli incendi che stanno consumando la provincia jonica reggina. Nel pomeriggio di oggi, a San Lorenzo, in un terreno agricolo nei pressi del Parco Nazionale d’Aspromonte, sono stati rinvenuti i cadaveri di due persone di 53 e 34 anni, zia e nipote, morti nel tentativo di salvare dalle fiamme il proprio uliveto. Sono le prime vittime di un fronte di fuoco che da giorni divora ettari di macchia mediterranea, consuma le pendici dell’Aspromonte ed inizia ad assediare i centri abitati più isolati. Ma non le uniche di una stagione di roghi, che già a giugno è costata la vita a Carmelo Genovese di Montebello Jonico, anche lui morto nel tentativo di salvare il proprio uliveto dalle fiamme.

L’area grecanica, soprattutto nella zona compresa fra le fiumare Tuccio e Amendolea, è sotto assedio. Per precauzione, diversi centri abitati sono stati evacuati, mentre le fiamme divorano uliveti secolari, alberi da frutto, aziende agricole, case private. “L’80% dell’area verde del Comune di Roccaforte è andata in fiamme” ha fatto sapere Domenico Penna, sindaco di uno dei Comuni più colpiti, Roccaforte del Greco. E non è dato definitivo. I social degli amministratori della zona riportano un bollettino di guerra in continuo aggiornamento. “Stanno operando in questo momento cinque mezzi aerei antincendio dello Stato ed un elicottero di Calabria Verde – scrive su facebook il presidente dell’Associazione dei comuni dell’Area grecanica e sindaco di Roghudi, Pierpaolo Zavettieri – Sono impegnati altresì, i Vigili del Fuoco e gli operatori di Calabria Verde a terra”. Si sta tentando di domare l’incendio su tre fronti, ma – avverte – è corsa contro il tempo perché le fiamme già minacciano i paesi di Chorio di Roccaforte, Roghudi e Bova.

Sono i borghi storici dell’area grecanica, dove ancora sopravvive la tradizione magnogreca nella lingua, nelle arti, nella gastronomia, ma rischiano di essere distrutti dalle fiamme. Impossibile determinare le cause dei roghi, ma il sospetto degli operatori è che la maggior parte sia di origine dolosa, provocata da incuria, comportamenti avventati o ansie speculative. Si potrà capire solo dopo, quando a fiamme domate si potranno eseguire i rilievi ed individuare gli eventuali punti di innesco.

“Il territorio della nostra Città Metropolitana è devastato dagli incendi – dice il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà – L’area grecanica è in ginocchio, centinaia di ettari di verde sono andati in fumo, alcune abitazioni sono state evacuate, alcune aziende danneggiate, le comunità sono allo stremo, i sindaci stanno lottando in prima linea rischiando anche fisicamente per contrastare l’emergenza. Esiste un pericolo reale per le persone e nonostante il super lavoro della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine, che ringrazio per ciò che stanno facendo, la situazione non è ancora sotto controllo”. E da soli, dice chiaramente in una missiva inviata oggi al ministero dell’Interno e alla Regione, gli amministratori locali non possono farcela. Mancano uomini, mezzi, risorse e dopo serviranno fondi per risollevare chi con i roghi ha perso tutto. “Si dichiari lo stato di calamità” è la richiesta perentoria rivolta alla Giunta regionale.

Sul piede di guerra le Guide ufficiali del parco Nazionale dell’Aspromonte, che già a giugno avevano lanciato l’allarme sul pericolo roghi e chiesto “una programmazione puntuale e precisa, una strategia pluriennale multi forze di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi. L’ambizioso risultato di incendi zero può essere raggiunto, ma per farlo occorre crederci ed intraprendere azioni preventive e di contrasto di conseguenza, non solo sull’onda dell’emergenza”. Interventi che mancano non solo nel reggino, ma in tutta la Calabria. Dall’inizio dell’estate, la regione è divorata dalle fiamme. Quasi tremila roghi sono scoppiati nel solo mese di luglio e 150 al giorno in questo primo scorcio d’agosto. Attualmente – è il bilancio ufficiale dei Vigili del fuoco – si contano almeno 65 incendi attivi. “Le fiamme – denuncia la Cgil Calabria – stanno raggiungendo i centri abitati, mentre assistiamo a una totale irresponsabilità dell’intera giunta regionale, impegnata a fare da testimonial a fiere, prodotti tipici locali, lidi balneari. Una vergogna”.