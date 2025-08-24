Incendi e droni: escalation dei conflitti tra Ucraina e Russia

Un drone ucraino abbattuto ha causato un incendio nella centrale nucleare di Kursk, ma le fiamme sono state spente senza provocare vittime. Tuttavia, la capacità del sito è stata ridotta e non si rileva alcun rischio di radioattività. Il Pentagono ha interrotto l’uso di missili a lungo raggio da parte dell’Ucraina per colpire la Russia, come riportato dal Wall Street Journal.

Nel frattempo, l’Ucraina ha lanciato droni verso Mosca e San Pietroburgo. Il presidente Zelensky ha ribadito la sua opposizione alla cessione di territori alla Russia e ha fatto installare bandiere ucraine in villaggi della regione di Kursk a predominanza etnica ucraina. La Cina ha espresso disponibilità a inviare truppe di peacekeeping in Ucraina su mandato dell’Onu.

L’inviato statunitense Kellogg si trova attualmente a Kiev per celebrare l’anniversario dell’indipendenza ucraina. In un contesto diverso, le forze israeliane continuano la loro offensiva a Gaza City, dove decine di palestinesi, tra cui almeno otto bambini, sono stati uccisi in recenti bombardamenti.

Le forze di difesa aerea russa hanno recentemente intercettato e distrutto 95 droni ucraini sopra diverse regioni della Russia. Per quanto riguarda le infrastrutture aeree, molte sono state temporaneamente chiuse a causa degli attacchi ai droni, e diversi voli sono stati deviati o hanno subito ritardi.