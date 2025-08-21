Incendi devastanti in Portogallo, governo sotto accusa

In Portogallo, la situazione degli incendi sta scatenando una crisis politica. Il premier Luís Montenegro ha indetto una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri per giovedì, destinata a discutere misure di sostegno per le popolazioni colpite, in particolare nella provincia di Viseu, tra le più danneggiate.

Contestualmente, la conferenza dei capigruppo ha fissato per il 27 agosto un’interpellanza parlamentare, durante la quale il primo ministro risponderà alle critiche dell’opposizione, che accusa il governo di aver reagito con ritardo agli eventi calamitosi di quest’estate.

Attualmente, in Portogallo, sono attivi numerosi incendi, con 65 focolai ancora sotto controllo. Alcuni di questi incendi sono tra i più gravi mai registrati nel Paese. Un rapporto preliminare dell’Istituto per la conservazione forestale segnala che l’incendio di Trancoso ha distrutto circa 49.000 ettari, mentre quello di Arganil ha devastato almeno 47.000 ettari.

Il bilancio delle vittime è anche in aumento. Durante la notte tra martedì e mercoledì, il numero è salito a tre, a seguito della morte di un uomo di 65 anni, schiacciato da un cingolato mentre lavorava per creare fasce di contenimento delle fiamme a Mirandela. L’uomo stava operando per una ditta privata, incaricata dal comune per gestire l’emergenza.