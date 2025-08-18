Incendi devastanti in Italia e Grecia, emergenza forestale in corso

Negli ultimi mesi, gli incendi in Italia hanno causato ingenti danni ambientali. Fino alla fine di luglio, sono andati distrutti oltre 56.000 ettari di territorio, un’area equivalente a circa 78.800 campi da calcio. Questi dati emergono dal rapporto “Italia in Fumo” redatto da Legambiente, che segnala un già significativo superamento della superficie devastata rispetto all’intero anno precedente.

Durante la manifestazione nazionale Festambiente a Rispescia, Legambiente ha lanciato l’allerta con lo slogan “Non si scherza con il fuoco”, sottolineando l’urgenza di interventi concreti per affrontare questa emergenza. In particolare, è allarmante la situazione nel Parco nazionale del Vesuvio, dove un recente incendio è stato descritto come “un colpo al cuore” per il patrimonio ambientale.

Dai dati elaborati da Legambiente, nei primi sette mesi di quest’anno si sono registrati 851 incendi, un numero inferiore rispetto ai 1.515 del 2024, ma con danni maggiori: la superficie bruciata ha già superato i 50.800 ettari dello scorso anno. Inoltre, 18.700 ettari di siti Natura 2000 sono stati compromessi a causa di 253 incendi.

Legambiente mette in evidenza l’importanza del patrimonio verde italiano, imprescindibile per la biodiversità e anche per l’economia e il turismo. Sottolinea la necessità di politiche integrate e piani di prevenzione per tutelare le aree protette come laboratori di sostenibilità.

Anche a livello internazionale, la situazione è critica. In Grecia, gli incendi hanno colpito aree a pochi chilometri da Atene, provocando feriti tra i vigili del fuoco. In Albania, la lotta contro le fiamme prosegue senza tregua, mentre l’Italia ha inviato a supporto due Canadair.