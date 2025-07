Incendi devastanti a Metaponto, evacuati turisti e feriti

Un grave incendio ha colpito la località di Metaponto, in provincia di Matera, creando situazioni di emergenza nelle aree turistiche locali. Le fiamme, che si sospetta siano di origine dolosa, hanno preso piede in una pineta, avvicinandosi minacciosamente a villaggi e campeggi, costringendo all’evacuazione di numerosi turisti.

L’incendio è iniziato nella tarda mattinata e ha interessato diverse strutture ricettive. Tre località specifiche, tra cui un villaggio e due campeggi, sono state evacuate mentre le fiamme si diffondevano in direzione delle aree abitate. In un secondo evento, un altro incendio si è sviluppato nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Torremare, intensificando la preoccupazione per la sicurezza della zona.

Le autorità locali hanno consigliato a residenti e visitatori di allontanarsi e rifugiarsi verso il Borgo di Metaponto, considerato più sicuro. Sono stati segnalati tre feriti, inclusi un bambino di otto mesi, un giovane di 19 anni e un uomo, tutti colpiti da intossicazione e ustioni. I soccorsi, composti da vigili del fuoco e Protezione civile, sono stati ostacolati dal forte vento, che ha complicato le operazioni di spegnimento.

Testimoni hanno descritto un’atmosfera angosciante, con colonne di fumo che avvolgevano la zona, rendendo l’aria irrespirabile e suscitando paura tra la popolazione e i turisti. Gli interventi delle squadre di emergenza sono proseguiti incessantemente per contenere la situazione e limitare i danni alle aree boschive circostanti.