Incendi Boschivi: Nuovo Sistema di Allerta in Toscana

La Regione Toscana ha attivato un nuovo sistema per prevenire gli incendi boschivi, realizzato in sinergia con il Consorzio LammA e il CNR-IBE. Attraverso un bollettino giornaliero, gli utenti possono monitorare in tempo reale il rischio di incendi.

Questo sistema di classificazione del rischio segue una procedura nazionale e prevede quattro livelli di pericolosità, simili alle allerte meteo. Ogni comune in Toscana sarà associato a un colore che identifica immediatamente il grado di pericolo di incendi, accompagnato da una descrizione specifica delle condizioni attese.

I livelli di rischio sono così suddivisi:

Rosso (rischio molto alto) : condizioni favorevoli a incendi di alta intensità e rapida propagazione.

: condizioni favorevoli a incendi di alta intensità e rapida propagazione. Arancione (rischio alto) : scenario dedicato a incendi con intensità elevata e diffusione veloce.

: scenario dedicato a incendi con intensità elevata e diffusione veloce. Giallo (rischio medio) : ipotesi di incendi a bassa intensità e propagazione lenta.

: ipotesi di incendi a bassa intensità e propagazione lenta. Verde (rischio basso): previsioni di incendi con intensità molto bassa e propagazione molto lenta.

Attualmente, la provincia di Livorno e gran parte della Toscana sono contrassegnate dalla categoria di massima allerta, aggravata da temperature elevate e scarsità di pioggia. Il Consorzio Lamma ha creato una sezione informativa che suggerisce le corrette pratiche da seguire per prevenire il rischio di incendi e per rispondere adeguatamente in caso di avvistamenti.