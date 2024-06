Incastrato nel tubo “abbiamo chiamato i vigili per salvarlo” (VIDEO)

La storia di un cagnolino rimasto incastrato in un tubo: il lungo salvataggio da parte dei Vigili del Fuoco durato oltre tre ore ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Accucciato sul letto, un cucciolo di cane di dodici settimane di vita sta a poco a poco prendendo familiarità con la sua nuova famiglia umana e con la sua nuova casa. Un movimento improvviso, però, fa cadere il cagnolino a terra, facendolo scivolare in una presa d’aria del pavimento sprovvista di grata. Il tutto sotto gli occhi attoniti dei suoi umani. Date le piccole dimensioni, il cucciolo rimane intrappolato nel tubo. Tra i lamenti disperati del piccolo, gli umani cercano subito di recuperarlo ma invano. Solo l’intervento dei Vigili del Fuoco consentirà alla vicenda di concludersi nel migliore dei modi.

Il salvataggio del cagnolino Archie incastrato nel tubo per la presa d’aria: il video fa il giro del web

Il video del salvataggio è stato condiviso sul canale YouTube del South Metro Fire Rescue Centennial Colorado, all’account social @South Metro Fire Rescue PIO.

Il cane protagonista della vicenda è Archie Bean, un cucciolo di razza Pechinese dal manto bianco. Il piccolo Archie ha solo dodici mesi di vita e da poco è stato adottato dalla sua famiglia a Denver, nel Colorado. A pochi giorni dal suo arrivo nella nuova casa, il cucciolo ha vissuto un’esperienza a dir poco traumatizzante, rimanendo incastrato per oltre tre ore in una tubatura.

Monique Moon, la proprietaria del cucciolo, ha subito chiamato i Vigili del Fuoco. Il salvataggio è durato oltre tre ore. Il piccolo Archie era intrappolato in una delle curvature delle condutture, ma individuare quale fosse il punto preciso è stata un’operazione complessa. Gli agenti della SMFR Tower 45, un distretto di protezione antincendio della zona metropolitana sud di Denver, si sono messi subito al al lavoro per cercare di localizzare il cucciolo. Gli uomini hanno installato delle sonde dotata di telecamera telescopica per ispezionare muri e tubature. Ispezionando le condutture, sono riusciti a localizzare il cucciolo. Dopo aver praticato diversi fori nelle pareti e nel soffitto della casa, gli agenti sono riusciti ad accedere al sistema di ventilazione.

Le lunghe ore di angoscia si sono concluse solo quando gli agenti sono riusciti, facendo estrema attenzione a non ferirlo il cagnolino, a tagliare un tubo e a estrarre il cucciolo sano e salvo. Spaventato dall’accaduto e stanco per le tre ore continuative in cui aveva abbaiato e guaito disperatamente, Archie è stato affidato alla sua umana. L’abbraccio tra il piccolo e la donna ha commosso i presenti.

Tombini, recinzioni e cancelli, ma anche tubature, possono rappresentano una fonte di pericolo per gli animali, che vi possono rimanere intrappolati. Purtroppo non è inusuale che cuccioli di piccoli dimensioni restino incastrati o cadano all’interno dei tombini.

Per fortuna, nel caso di Archie Bean la disavventura ha avuto un lieto epilogo grazie alla prontezza dei Vigili del Fuoco del Colorado. (di Elisabetta Guglielmi)