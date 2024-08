incastrato in una gattaiola, i vigili intervengono per salvarlo

Un incidente ha lasciato tutti senza parole il povero cagnolone è rimasto incastrato con il suo enorme testone dentro la gattaiola, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

L’enorme cagnolone di nome Hank è stato il protagonista di una sorta di incidente che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, il cane un rottweiler molto grande si è ritrovato incastrato in una gattaiola, l’apertura progettata per far uscire di casa i gatti ovviamente ha dato svariati problemi al povero enorme cucciolone che ha cercato di infilarsi in que buco microscopico per poter uscire di casa.

Il video postato sui social ha generato molta ilarità tra gli utenti che si sono ritrovati ad osservare l’enorme cucciolo incastrato che cercava di uscire.

L’intervento dei vigili è stato necessario per poterlo liberare

Come anticipato l’immagine di Hank che guarda i suoi soccorritori è diventata virale generando commenti che vanno dall’ammirazione per la sua dolcezza al riconoscimento della sua situazione a dir poco sgradevole, una volta diventato virale ovviamente in molti si sono chiesti come abbia fatto l’enorme cagnolone a restare talmente tanto incastrato da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Per liberare il cane i vigili del fuoco hanno impiegato circa un ora, il suo non è un caso isolato infatti non è a prima volta che un cane resta incastrato nella gattaiola del gatto

Non è raro raro che i cani spinti dalla curiosità finiscano in situazioni pericolose ma il caso di Hank ha portato alla luce un problema sorprendentemente comune ovvero la tendenza dei cani di grande taglia a sottovalutare le dimensioni delle aperture, in questo caso infatti la gattaiola si è rivelata una trappola costrittiva per il cane che non gli ha permesso di poter uscire

I vigili del fuoco hanno impiegato oltre 60 minuti per liberarlo e il loro lavoro è stato un esempio di come anche gli incidenti apparentemente più semplici possano richiedere competenze speciali e soprattutto una grande pazienza. Il cane che una volta libero ha festeggiato non avendo riportato alcuna ferita e ci si augura che ora abbia compreso le sue reali dimensioni e si spera che non si infilerà più nella gattaiola

Anche se la vicenda si è conclusa con un lieto fine l’incidente deve essere un monito per tutti i proprietari di animali di vigilare attentamente sui nostri amici a quattro zampe, specialmente quando si trovano in ambienti potenzialmente pericolosi per la loro salute.