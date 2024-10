Incantesimi Vocali: L’Influenza di una Voce su Battiato e Renato Zero

È venuta a mancare Concetta Gangi, conosciuta artisticamente come Farida, una talentuosa cantante siciliana attiva negli anni Settanta. Originaria di Catania e con radici egiziane, Farida è deceduta all’età di 78 anni a causa di una breve malattia. La sua carriera era tornata alla ribalta nel 2023, quando ha partecipato alle audizioni di The Voice Senior, anche se non è riuscita a superare il turno dei giudici.

Nata il 26 settembre 1946, Farida ha registrato il suo primo 45 giri nel 1968, composto per il film “I tre supermen a Tokyo”. Quello stesso anno ha adottato il suo primo nome d’arte, ottenendo successo con canzoni come “Non dirmi niente”, “Io per lui” e “La voce del silenzio”. Nel 1970, partecipò al Cantagiro, un festival musicale estivo, e la sua casa discografica decise di promuoverla anche all’estero, soprattutto nei paesi dell’Europa orientale.

Le collaborazioni con artisti rinomati come Renato Zero e Franco Battiato hanno segnato la sua carriera. Nel 1978, Farida è stata scelta da Zero per gli spettacoli del tour “Erozero”. Due anni dopo, il cantante romano scrisse e produsse per lei il singolo “Al limite di noi”. Nel 1981, Farida pubblicò l’album “Complicità” sotto l’etichetta Zerolandia, fondata da Renato Zero. La sua collaborazione più celebre con Franco Battiato avvenne nel 1983, quando PolyGram lanciò i singoli “Rodolfo Valentino” e “Oceano Indiano”. Dopo questi successi, Farida decise di ritirarsi dalle scene musicali.

Dopo un lungo periodo di assenza, Farida ha fatto il suo ritorno in televisione nel 2023, partecipando alle audizioni di The Voice Senior. Sebbene la sua esibizione non l’abbia portata alla selezione finale, ha riacceso l’interesse per la sua carriera e la sua figura artistica.

La sua morte segna la scomparsa di un’importante figura della musica italiana degli anni ’70, il cui talento e il cui contributo rimarranno nel cuore dei suoi fan. Farida è ricordata per la sua voce unica e le sue emozionanti performance, simbolo di un’epoca musicale che ha segnato la storia della canzone italiana.