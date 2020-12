‘Inca: Ogni umana tutela’. Con questo slogan il patronato della Cgil, a 75 anni dalla nascita, rinnova il proprio profilo, senza cambiare la sua missione, che resta ancorata alla promozione e alla difesa dei diritti previdenziali e socioassistenziali. “Il processo di cambiamento della comunicazione – si legge in una nota – iniziato con una sostanziale operazione di restyling del sito istituzionale, dove è facile avere tutti gli aggiornamenti legislativi su pensioni, salute, assistenza e migrazioni, viene completato con un video istituzionale che verrà diffuso sui principali canali social, affinché ogni cittadino, ogni cittadina possano conoscere meglio i servizi offerti dall’Inca che, per volume di attività, è tra i principali patronati operanti in Italia e all’estero”.

