INBRE vende partecipazione in Iniziative Bergamasche per 14,5 milioni

– Iniziative BrescianeINBRE, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha sottoscritto con il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca il preliminare di compravendita dell’intera partecipazione detenuta in Iniziative Bergamasche, il cui capitale sociale è detenuto per il 50% da INBRE e per il 50% da Dedalo ESCO. La società Iniziative Bergamasche è proprietaria di tre impianti idroelettrici nel fiume Serio, siti nei comuni di Albino, Nembro e Nembro, per una potenza di concessione complessiva pari a 0,747 MW.

Il preliminare prevede che il perfezionamento della compravendita sia subordinato all’avveramento di talune condizioni sospensive, incluso l’ottenimento dell’autorizzazione in materia di Golden Power. Il corrispettivo è stato pattuito in complessivi 14,5 milioni di euro e si prevede che l’esecuzione dell’accordo avverrà entro il 15 giugno 2023.