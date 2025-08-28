Inaugurazione Mostra del Cinema di Venezia con Lexus protagonista

L’82° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha avuto un’apertura all’insegna del lusso e dell’innovazione, grazie alla presenza di Lexus, sponsor ufficiale per il nono anno consecutivo. Gli ospiti hanno sfilato sul red carpet del Lido, circondati da 35 modelli Lexus, dai compatti UX ai SUV NX e RX, fino al crossover elettrico RZ.

Il film d’apertura di questa edizione è stato “La Grazia” di Paolo Sorrentino, presentato con il regista e tutto il cast, tra cui il protagonista Toni Servillo, che sono arrivati a bordo di una Lexus RX. La serata inaugurale ha visto anche la conduzione di Emanuela Fanelli e la partecipazione del presidente di giuria Alexander Payne, entrambi accolti dalle eleganti auto elettriche del marchio giapponese.

In occasione della Mostra, Lexus ha svelato in anteprima nazionale la nuova ES, nella sua versione Full Electric. Questo modello rappresenta un’evoluzione della mobilità, unendo digitalizzazione e comfort per un’esperienza unica. La nuova ammiraglia unisce stile ed efficienza, omaggiando la tradizione artigianale del marchio e la sua visione sostenibile.

Paolo Moroni, Direttore di Lexus Italia, ha sottolineato come innovazione e attenzione al dettaglio siano valori fondamentali per il brand, trovando espressione ideale nell’ambito cinematografico, dove ogni elemento è progettato per evocare emozioni autentiche.

La settimana del Cinema di Venezia non si limita a sfilate e glamour, ma ospita anche il Lexus Visionary Award, parte della seconda edizione del Reply AI Film Festival, che celebra giovani talenti nella realizzazione di cortometraggi usando l’Intelligenza Artificiale. La premiazione, presieduta da Gabriele Muccino e Paolo Moroni, si svolgerà presso l’Hotel Excelsior, chiudendo la Mostra con uno sguardo verso il futuro del cinema e della mobilità.