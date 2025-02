Inaugurazione della Statua di Che Guevara a Carrara: Polemiche e Controversie della Lega

A Carrara è stata inaugurata il 31 gennaio la prima statua in Italia dedicata a Ernesto Che Guevara, rivoluzionario argentino e icona della sinistra. La scultura, realizzata dall’artista argentino Jorge Romeo in marmo bianco di Carrara, è alta 2,15 metri e presenta un ritratto metallico del Che in cima. La sindaca di Carrara, Serena Arrighi (Pd), ha giustificato la creazione della statua affermando che Che Guevara ha lottato per la libertà e i diritti umani in paesi estranei al suo.

Tuttavia, l’inaugurazione ha suscitato polemiche da parte di esponenti locali della Lega e di Fratelli d’Italia, che hanno criticato la decisione del Comune. Il deputato leghista Andrea Barabotti ha dichiarato che l’atto di celebrare Che Guevara legittima una violenza politica, mentre la senatrice di FdI Susanna Donatella Campione ha definito i favorevoli alla statua come “nostalgici comunisti”.

La Lega prevede di presentare una mozione in consiglio comunale per richiedere la rimozione della statua. In risposta alle accuse, la sindaca Arrighi ha ribadito il suo rifiuto di ogni forma di totalitarismo, evidenziando ciò che considera doppi standard da parte della destra, alludendo a comportamenti tolleranti verso simboli fascisti all’interno di alcuni gruppi. La statua di Che Guevara, quindi, continua a dividere l’opinione pubblica, riflettendo le sfide e le tensioni politiche attuali in Italia.