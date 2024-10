Inaugurazione della metro M4: celebrazione del lavoro italiano

L’inaugurazione della linea metropolitana M4 rappresenta un importante traguardo per Webuild, come affermato dall’amministratore delegato Pietro Salini durante la cerimonia di apertura. Salini ha sottolineato che la realizzazione della quinta metropolitana nella città è un successo significativo. L’opera, che si estende per 15 chilometri nel centro cittadino, ha presentato notevoli sfide, comprese le difficoltà legate alla pandemia di Covid-19. Secondo Salini, completare questo progetto in tempi così difficili è un risultato di grande rilevanza.

L’inaugurazione della M4 non solo segna un avanzamento nella mobilità urbana di Milano, ma riflette anche l’impegno di Webuild nel portare competenze e tecnologie italiane nel mondo. Salini ha evidenziato che l’azienda opera in molte città internazionali, tra cui Copenaghen, Riad e Salonicco, dimostrando la portata globale del lavoro italiano. L’ad ha concluso affermando che la celebrazione della competenza italiana è un elemento centrale di questa realizzazione.

La M4 è vista non solo come un’infrastruttura fondamentale per migliorare il trasporto pubblico, ma anche come un simbolo della capacità italiana di realizzare progetti ambiziosi, superando le difficoltà e portando innovazione nei servizi pubblici. Questo nuovo tratto della metropolitana è destinato a facilitare gli spostamenti dei cittadini, ridurre il traffico e contribuire a un ambiente urbano più sostenibile. L’opera è parte di un più ampio piano di sviluppo e modernizzazione della rete metropolitana di Milano, che mira a potenziare la qualità della vita e a migliorare la connettività nella metropoli.

In sintesi, l’inaugurazione della M4 rappresenta un’opportunità non solo per Milano, ma anche per consolidare il ruolo di Webuild come leader nel settore delle costruzioni, in grado di affrontare sfide complesse e di contribuire allo sviluppo di infrastrutture moderne e efficienti, sia in Italia che all’estero. La visione di un futuro di mobilità integrata trova nell’apertura della M4 una tappa fondamentale nel percorso di crescita e innovazione della città.