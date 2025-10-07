Inaugurazione a Venezia della nuova Galeries Bartoux

A Venezia, si è aperta una nuova opportunità per gli amanti dell’arte con l’inaugurazione di Galeries Bartoux, la prima sede italiana del gruppo internazionale, nell’ex Cinema Accademia a Dorsoduro. Questo spazio di 1.200 metri quadrati, riaperto dopo un attento restauro, si propone di essere un centro culturale dinamico che offre sale espositive, un cinema immersivo, un Café des Arts e un giardino di sculture accessibile al pubblico.

La direzione è affidata a Lorenza Lain, figura ben conosciuta per il suo impegno nella promozione della cultura a Venezia. In concomitanza con l’apertura, è stato presentato il progetto Bartoux Experience, che unisce arte e tecnologia. A dicembre, si inaugurerà la mostra “Dalí è Venezia”, in collaborazione con Dalí Universe, includendo una selezione di opere del maestro surrealista e un film immersivo che offre una nuova prospettiva sulla città.

L’ex Cinema Accademia, attivo per anni come spazio dedicato a film d’essai, si è trasformato mantenendo il fascino delle sue origini, rispettando le architetture storiche. Lorenza Lain ha espresso la sua emozione nel riportare alla vita un luogo amato dai veneziani, che ospiterà artisti italiani e internazionali e mostre aperte a tutti.

Tuttavia, questa iniziativa solleva interrogativi sulla riconversione di spazi storici in contesti privati dedicati all’arte globale. Pur arricchendo il panorama culturale della zona, composta da istituzioni prestigiose, si pone la questione di quanto l’arte contemporanea possa essere realmente accessibile in una città sempre più orientata verso l’esperienza estetica per i turisti piuttosto che per i residenti.