Inaugurato spazio di lettura al Centro di salute mentale Trento

Al Centro di salute mentale di Trento verrà inaugurato un nuovo spazio dedicato alla memoria, alla lettura e al confronto. Questo luogo, che onora Alberto, un partecipante attivo del gruppo di lettura scomparso, accoglie parte della sua biblioteca donata dalla sorella, trasformando il ricordo in un ambiente accogliente e aperto.

Non si tratta di una biblioteca tradizionale, ma di uno spazio semplice e stimolante, dove i libri possono essere consultati, scambiati e condivisi. L’ambiente è reso confortevole da poltroncine e dettagli che favoriscono la lettura e le relazioni sociali. Su una delle pareti, è presente una citazione di Bulgakov, scrittore amato da Alberto, come tributo alla sua passione per la letteratura.

La gestione e il mantenimento di questo spazio di lettura saranno affidati ai volontari, che si impegneranno a mantenerlo vivo e attivo, continuando a promuovere un senso di comunità e di scambio culturale nel segno della memoria.

