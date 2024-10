Inaugurato a Rimini il TTG Travel Experience, focus sul turismo nautico

La prima giornata del TTG Travel Experience, che si è tenuta presso i padiglioni della Fiera di Rimini in concomitanza con InOut | The Contract Community, è stata inaugurata dal ministro del Turismo Daniela Santanché. Durante l’evento, si è posto particolare focus sul turismo nautico, avviato dal talk “La promozione del turismo nautico in Italia come occasione di sviluppo turistico ed economico”. In questa sede è stato rilanciato il progetto “Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto”, che ha già visto l’adesione di 17 destinazioni turistiche. Il ministro ha sottolineato l’impegno del Governo, che ha investito 5 milioni di euro per migliorare i porti turistici, con un focus sulla connettività. Ha anche evidenziato come l’Italia sia il principale produttore mondiale di superyacht, barche superiori ai 24 metri. Giovanni Acampora, presidente di Assonautica, ha fornito dati convincenti, rivelando che il fatturato della nautica da diporto supera gli 8 miliardi di euro. È emerso anche un significativo aumento del turismo nautico nel 2023, con un incremento del 130% delle prenotazioni rispetto al 2022 e una spesa media degli italiani nel settore aumentata del 53%. Tra i relatori erano presenti figure di spicco come Daniele d’Amario ed Eugenio Michelino.

Un altro evento rilevante della giornata è stato il convegno organizzato da ADI-Associazione per il disegno industriale, che ha messo in risalto il fascino e il valore del design nell’Hospitality e negli eventi. ADI è rinomata per aver istituito 70 anni fa il Premio Compasso d’Oro, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama del design. Durante il convegno sono state presentate case history e progetti di design di successo. Antonella Adriani, presidente di ADI, ha introdotto “Ride on Colors”, un progetto del designer Aldo Drudi, noto per i suoi caschi associati a Valentino Rossi, e vincitore del Compasso d’Oro 2024. Il progetto ha rivoluzionato la comunicazione del Misano World Circuit Marco Simoncelli, puntando su un uso innovativo dei colori che riflette l’identità del territorio e la passione per i motori tipica della Romagna.