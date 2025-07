Inaugurata la rFactory: innovazione sostenibile a Monfalcone

Nella giornata di ieri, la zona industriale di Monfalcone ha ospitato una significativa cerimonia di “groundbreaking” per l’avvio della costruzione di rFactory, un impianto destinato alla produzione di materiali compositi sostenibili creato dalla nlcomp. Questo nuovo stabilimento occuperà circa 500 metri quadrati e sarà realizzato completamente con materiali ecologici, compresi legno e compositi sviluppati dalla stessa azienda.

rFactory comprenderà aree dedicate alla produzione di manufatti in composito, uffici, sale riunioni e spazi per la creazione di componenti in composito fino a 20 metri di lunghezza. Il primo prodotto di rFactory sarà la Offshore 34, una barca a vela progettata dai designer Gianluca Guelfi e Fabio D’Angeli, che sarà commercializzata con il marchio Northern Light.

La costruzione, affidata a BIeNE Bioedilizia, avverrà in tempi brevi e si prevede che sarà completata entro ottobre, permettendo a nlcomp di avviare la produzione per soddisfare la crescente domanda di componenti nel settore nautico ed eolico. Questo nuovo stabilimento rappresenta un passo fondamentale per aumentare la capacità produttiva e sviluppare prodotti riciclabili e performanti.

Fabio Bignolini, CEO di nlcomp, ha descritto la cerimonia come un momento storico per l’azienda, che avrà finalmente la possibilità di produrre internamente e consolidarsi come impresa. Enrico Samer, presidente di Samer & Co. Shipping, ha sottolineato l’importanza della posa della prima pietra come un nuovo inizio per il progetto industriale.

L’Assessore regionale Cristina Amirante ha posto l’accento sull’innovazione apportata da nlcomp e sull’importanza strategica di integrare la produzione con il settore eolico nel territorio, evidenziando l’impegno della Regione per attrarre investimenti e supportare le nuove generazioni.