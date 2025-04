Inaugurata Blind Gym, la palestra per non vedenti realizzata da Bsc Rovigo con Entain

Lo scorso sabato, presso il Campo di Baseball in Tassina a Rovigo, si è svolto l’evento ‘Lo sport “visto” da chi ce l’ha fatta’, durante il quale è stata inaugurata la ‘Blind Gym’, supportata dalla Fondazione Entain in Italia. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella collaborazione tra Entain e l’associazione Bsc Rovigo, premiata per due anni consecutivi con il Csr Award, un riconoscimento per il Terzo Settore dedicato all’inclusione sociale tramite lo sport. La ‘Blind Gym’ punta a ristrutturare gli spazi della palestra per migliorare i servizi e favorire una maggiore partecipazione, soprattutto dei giovani, alle attività dell’associazione. Lo sport si configura come uno strumento potente di inclusione sociale, capace di abbattere barriere fisiche e culturali.

La nuova palestra diventa dunque un luogo accessibile e pieno di opportunità, dove lo sport simboleggia condivisione, crescita e passione. Il progetto riflette l’impegno concreto del Gruppo Entain per rendere lo sport accessibile a tutti, con un occhio attento alle fasce vulnerabili della società. Investire in infrastrutture moderne e accessibili consente a iniziative come quella del BSC Rovigo di avere un impatto duraturo nelle comunità, offrendo a tutti l’opportunità di esperire i valori formativi e sociali dello sport.

Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia, ha sottolineato l’importanza di costruire spazi inclusivi e di creare partenariati tra enti del terzo settore, istituzioni e imprese per generare un cambiamento reale. Questo approccio rappresenta la visione alla base delle azioni di Entain per costruire un modello tangibile di inclusione.