Inaugurata a Roma la Scuola Tennis Montecitorio-Panatta

L’ex campione di tennis: “Mettere a disposizione dei ragazzi la mia esperienza è per me un grande onore”

Torna il grande tennis di qualità a Roma, dove al Circolo Montecitorio in via Ugo Ceccarelli (zona Parioli-Acqua Acetosa, accanto ai campi di atletica) è stata inaugurata la Scuola Tennis Montecitorio-Panatta. Davanti ai ragazzi della scuola e al direttivo del Circolo, il presidente Piergiorgio Mariuzzo, il vicepresidente Riccardo Giovannini, il segretario Sonia Giglietti e il responsabile sport Simonetta Bigazzi, assieme ad Adriano Panatta, tra i più importanti tennisti italiani e del mondo, sono stati illustrati gli obiettivi di quello che sarà un vero e proprio centro di aggregazione e formazione per i giovani della capitale.

“Mettere a disposizione dei ragazzi la mia esperienza -ha detto Adriano Panatta- è per me un grande onore. Voglio contribuire alla diffusione del tennis nella Capitale attraverso un Circolo storico. Sono contento che questo progetto sia condiviso con un team qualificato di esperti di settore, che garantiranno un successo all’iniziativa. Sono sempre felice di fornire il mio supporto a questo grande progetto”. Tanti gli ospiti e gli appassionati di tennis che hanno preso parte all’inaugurazione, regalando alla Capitale una giornata all’insegna dello sport e della convivialità.

Alessandro Panatta avrà il compito di curare l’organizzazione e la gestione della scuola in virtù della provata esperienza in questo settore, essendo stato già responsabile della sezione padel. Lo staff tecnico, inoltre, sarà di tutto rispetto. Guidato da Massimo Macagni (responsabile organizzativo dei corsi), sarà composto esclusivamente da tecnici Maestri della Federazione Italiana Tennis e Padel quali Andrea Pelliccioni, Viola Angelini, Marco Macagni, Matteo Macagni, Alessandra Liotti e Andrea Magliocca. Il corpo insegnati di ginnastica sarà formato in toto da diplomati ISEF e laureati IUSM. I settori di intervento vanno dalla scuola bambini e ragazzi, al settore agonistico giovanile, fino al settore adulti. La scuola, inoltre, si occuperà di organizzare partnership con enti no-profit per il progetto inclusione sociale e sportiva, tornei periodi con interscambio di allievi e soci atleti, campus estivi e viaggi periodici presso i più importanti tornei academy internazionali come Wimbledon e Nadal Academy.