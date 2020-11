E’ online sul portale Inail il tutorial ‘Misurazione della temperatura corporea’, che fornisce indicazioni utili all’uso dei termometri infrarossi prima dell’accesso ai luoghi di lavoro. Animazioni, audio e grafica, con uno stile semplice e divulgativo, illustrano in meno di quattro minuti, come utilizzare correttamente questi dispositivi con lo scopo di prevenire la diffusione del contagio da Sars-Cov-2. Una delle misure di prevenzione raccomandate nelle attività lavorative da svolgere in presenza, anche in questa fase di seconda ondata dell’emergenza pandemica che il Paese sta affrontando. Perché è utile misurare la temperatura corporea prima di entrare nei luoghi di lavoro? Quali sono i requisiti e le caratteristiche che i termometri infrarossi devono avere? Come si usano e come funzionano? Sono alcune delle domande alle quali il tutorial risponde.

