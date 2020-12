Sul portale Inail e sui canali social dell’Istituto italiano di tecnologia è possibile vedere un breve video teaser in cui vengono mostrati alcuni dei risultati raggiunti, dopo tre anni di studi e sperimentazioni sul progetto robot teleoperativo, nato dalla collaborazione tra il dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (dit) dell’Inail e l’Istituto italiano di tecnologia di Genova. Tale progetto ha l’obiettivo di supportare le lavoratrici e i lavoratori impegnati nella gestione di emergenze come crolli, terremoti e incendi e aiutarli in interventi ad alto rischio nel contesto di ambienti pericolosi. Nel video sono illustrate le potenzialità del robot teleoperativo ossia la capacità di muoversi su terreni accidentati, aprire porte, accedere alle attrezzature antincendio, recuperare oggetti preziosi, il tutto – ‘increasing safety of workers in hazardous enviroments’ – per aumentare la sicurezza dei lavoratori in ambienti pericolosi.

