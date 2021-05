Se abitate in Veneto e dovete ancora prenotare un appuntamento per il vaccino anti-Covid, c’è un nuovo bot di Telegram che fa al caso vostro. Si chiama Serenissimo, è gratuito, e si attiva in maniera molto semplice: basta cercarlo come “serenissimo_bot” nell’app di messaggistica su iPhone o Android e avviare una conversazione, come si farebbe con il contatto di un amico.

Un bot che più veneto non si può, a partire dalla frase con cui accoglie gli utenti: “Ciao, me ciamo Serenissimo e i me gà programmà par darte na man coa prenotasiòn del vacino”. Il dialetto sparso quà e là nelle risposte del bot non è campanilismo, ma un vezzo nostalgico del suo creatore, Alberto Granzotto, programmatore veneziano che vive a Berlino da più di otto anni.

“Serenissimo nasce da una necessità familiare – racconta Granzotto a Italian Tech – Volevo aiutare mia madre, che ha poco più di settant’anni, a prenotare un appuntamento per il vaccino sul sito della regione. Era arrivata a visitare il sito fino a una decina di volte al giorno, e ogni volta doveva reinserire gli stessi dati per controllare le disponibilità. Ho pensato che questo processo si potesse semplificare con un bot, automatizzando i vari passaggi di immissione delle informazioni”.

Come funziona Serenissimo

Al primo avvio il bot chiede all’utente di selezionare la ULSS di appartenenza da una lista, poi il codice fiscale e le ultime sei cifre della tessera sanitaria, cioè i dati necessari per accedere alle prenotazioni. “Una volta raccolte le informazioni, Serenissimo controlla ogni ora la disponibilità sul sito della Regione – spiega Granzotto – Quando trova un appuntamento libero, invia una notifica in chat all’utente, che a quel punto dovrà accedere al sito solo una volta per finalizzare la prenotazione. C’è anche una funzione Non Disturbare, per evitare che i messaggi del bot arrivino di notte”.

I dati vengono salvati in ottemperanza al regolamento europeo sulla privacy. Il bot li usa solo per accedere al sito e vengono cancellati immediatamente quando l’utente decide di disattivarlo. I dati inoltre non sono associati al numero di telefono, che il bot non legge mai, ma al codice utente univoco assegnato da Telegram. “Serenissimo è un progetto open source, nato nel segno della privacy e della condivisione libera, senza alcun fine di lucro – aggiunge Granzotto – Il codice sorgente è disponibile sul mio account GitHub, aperto a chiunque voglia vederlo o utilizzarlo”.

Dopo un prima fase di test, gli utenti del bot hanno cominciato a crescere. “Mia madre è stata la mia prima beta tester, e mi ha stupito: ha scaricato Telegram e avviato Serenissimo senza bisogno di particolari indicazioni. Ho poi allargato il test ai genitori di alcuni amici, raccogliendo i primi feedback. Gli utenti hanno iniziato a crescere dopo la copertura di alcuni giornali locali. A circa due mesi dal lancio le persone che hanno attivato il bot sono poco meno di 3000, di cui circa 1200 ancora attive. In più di 1000 hanno già prenotato il vaccino o ricevuto una prima dose, compresa mia madre. È molto più di quanto mi aspettassi”.

A stupire Granzotto, in particolare, è la risposta del pubblico degli utenti over 70, che hanno trovato semplice e immediato l’uso del chatbot. “Ho ricevuto molti commenti positivi da parte di persone di una certa età che sono riuscite a prenotare il vaccino con l’aiuto di Serenissimo. La soddisfazione più grande è stata vedere come una tecnologia semplice come quella di un bot, sviluppato per lo più nei miei ritagli di tempo, possa aiutare qualcuno in maniera concreta e immediata”.

Serenissimo rimane ad oggi un progetto indipendente, gestito unicamente da Granzotto. “Dalla Regione Veneto, dopo un po’ di insistenza, mi hanno messo in contatto con i responsabili del sito di prenotazione. Abbiamo avuto uno scambio costruttivo, e ho assicurato loro che il bot è programmato per evitare sovraccarichi del sistema. Anzi, al contrario evita che molte persone si riversino sul sito contemporaneamente, programmando le visite su base oraria. Il tutto si potrebbe rendere più efficiente con un API ufficiale del sito, magari per integrare anche una funzione di segnalazione via SMS o tramite WhatsApp”.

Per adesso il bot di Granzotto funziona solo per le prenotazioni presso le ULSS del Veneto, ma l’idea potrebbe funzionare anche in altre parti d’Italia. “Ogni regione ha sviluppato un sistema a sé e non li ho verificati tutti per mancanza di tempo. Credo però che in molti casi bastino poche modifiche per rendere compatibile il codice di Serenissimo con il funzionamento dei vari siti regionali. Mi farebbe molto piacere se qualcuno volesse clonare e riadattare Serenissimo per farlo parlare in romagnolo, pugliese o siciliano”.