In Veneto c’è un’osteria aperta da più di 500 anni: è la più antica d’Italia e si mangia benissimo!

L’Osteria La Muda, situata al Passo San Boldo, rappresenta un luogo storico che dal 1470 accoglie viandanti, turisti e appassionati di ciclismo e motociclismo. Con oltre 500 anni di storia, è un simbolo del Veneto, famoso per la sua gastronomia. L’osteria è immersa in scenari mozzafiato tra le Prealpi Bellunesi e offre un’atmosfera accogliente, con tavoli in legno massiccio e un focolare centrale che fa sentire gli ospiti come a casa.

Il Passo San Boldo collega le Prealpi Bellunesi e ha una storia ricca di eventi, dalla pianura verso Belluno fino alle colline del Prosecco. La Strada dei 100 Giorni, un antico sentiero romano, presenta 18 tornanti in pochi chilometri, con gallerie progettate durante la Prima guerra mondiale per superare il dislivello, offrendo panorami spettacolari.

La storia dell’Osteria è affascinante: fondata nel 1428 e successivamente autorizzata nel 1470 da Marco da Polpet, fungeva sia da albergo per pellegrini sia da ricovero per malati. Nel corso dei secoli, ha subito vari restauri e ha visto gestori significativi, tra cui Sabina Calderaro nel XVII secolo, evidenziando il contributo delle donne nel contesto sociale dell’epoca.

Oggi, l’osteria è diretta da Enrico Perin e Federica Romitelli, che propongono un menù stagionale con ingredienti tipici del Veneto. Tra le delizie culinarie vi sono uova biologiche delle Dolomiti, sopressa, casunziei, coniglio arrosto e dolci tipici, continuando così una tradizione gastronomica ricca e autentica.