Un’opera di Gustav Klimt, ritenuta perduta per quasi un secolo, è riemersa, attirando notevole attenzione nel mondo dell’arte. Il “Ritratto di un principe africano”, dipinto alla fine del XIX secolo, ritrae William Nii Nortey Dowuona, un principe ghanese. L’opera è attualmente esposta al TEFAF di Maastricht dalla galleria W&K – Wienerroither & Kohlbacher, ed è in vendita per 15 milioni di euro.

Considerato perduto dagli anni ’30, il ritratto scomparve dalla collezione di un mercante viennese durante l’era nazista. Gli esperti avevano ipotizzato che il quadro fosse stato trafugato o distrutto. La scoperta è avvenuta nel 2021 quando un collezionista privato ha portato il dipinto, in cattive condizioni, alla galleria di Vienna. Gli esperti hanno confermato l’attribuzione a Klimt grazie al timbro originale trovato sul retro della tela.

Il restauro ha richiesto diversi mesi e ha riguardato danni da umidità e alterazioni cromatiche. Dopo il restauro, il dipinto è stato autenticato definitivamente come opera originale di Klimt, risultando uno dei pochi ritratti di soggetti africani da lui realizzati. Datato intorno al 1899, il quadro mostra Dowuona in abiti tradizionali con uno sguardo fiero, creando un dialogo tra cultura mitteleuropea e identità africana.

La galleria W&K ha deciso di presentare “Il Ritratto di un principe africano” alla fiera d’arte TEFAF di Maastricht 2025. Nonostante il prezzo fissato a 15 milioni di euro, gli esperti prevedono un aumento di valore data l’attenzione da parte di collezionisti privati e musei sia europei che statunitensi.