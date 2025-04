“In vendita ad una cifra esorbitante” Chiara Ferragni rompe il silenzio sulla vendita della sua casa a Milano

Chiara Ferragni ha smentito le voci riguardanti la vendita del suo attico a Milano, ex nido d’amore con Fedez, dopo che un articolo di Vanity Fair aveva lanciato la notizia. Il suo ufficio stampa ha precisato che l’abitazione, un lussuoso attico di circa 800 metri quadrati nelle Residenze Libeskind, non è attualmente in vendita. Le speculazioni avevano suggerito che Ferragni volesse vendere la casa, valutata attorno ai 25 milioni di euro, come parte di un cambiamento significativo nella sua vita personale e professionale. Fonti vicine all’influencer avevano indicato che questa decisione rappresentasse un momento di rinascita.

In aggiunta, si sono diffuse notizie sulla fine della sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera, dovuta allo stress mediatico che ha accompagnato la loro storia. La famiglia di Tronchetti Provera, in particolare la madre, sembrerebbe favorevole a questa separazione, evidenziando la pressione sociale e mediatica affrontata dalla coppia. Le indiscrezioni su questa rottura hanno alimentato ulteriormente le speculazioni sulle reali motivazioni dietro la presunta vendita dell’attico.

Nonostante l’assenza di commenti ufficiali sui cambiamenti relazionali, i fan e i media continuano a mostrare interesse per la vita di Chiara Ferragni. Questo periodo di transizione potrebbe rappresentare un’opportunità per Ferragni di ridefinire se stessa e il suo percorso, trasformando esperienze difficili in opportunità professionali. Le sue future scelte e l’evoluzione della sua carriera rimangono oggetto di grande attenzione.