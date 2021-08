Si chiama “ Fitness&Staminal” ed è il nuovo approccio integrato naturale, che permette, attraverso il controllo del numero di cellule staminali presenti normalmente nel nostro organismo di migliorare le capacità rigenerative dell’organismo, combattere l’invecchiamento precoce, curare e prevenire piccoli disturbi e valutare gli effetti delle terapie in patologie importanti, come quelle cardiovascolari e neuro-degenerative. In una parola di tornare in forma, magari sfruttando le tanto agognate vacanze.

Un anno e mezzo di Covid ha aumentato il livello di stress di ciascuno di noi, dovuto alla tensione per gli effetti dell’epidemia, alle difficoltà economiche, all’incertezza sul futuro, sommato molto spesso ad una scorretta alimentazione e alla sedentarietà. Ora le vacanze ci permettono di correre ai ripari, rigenerarci e tornare carichi al lavoro. “Ormai è stato dimostrato con numerosi studi scientifici pubblicati sulle più importanti riviste internazionali il ruolo delle cellule staminali nel favorire o peggiorare il nostro stato di salute”, spiega Eugenio Caradonna, presidente nazionale della SIMCRI (Società italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica) e coordinatore del Master di Medicina Rigenerativa, Università Cattolica del Sacro Cuore.

La ricerca scientifica e l’evoluzione tecnologica hanno portato allo sviluppo della Medicina Rigenerativa, quella branca della medicina che studia e applica la possibilità di rigenerare e o sostituire cellule, tessuti ed organi al fine di restituire la normale funzione. I livelli di cellule staminali presenti nel nostro sangue sono ben correlati alle malattie cardiovascolari, all’ipertensione e alle patologie neuro-degenerative. La loro quantità risente di molti fattori, in particolare la mancanza di attività fisica, una scorretta alimentazione, alti livelli di stress, un consumo eccessivo di alcool, il fumo di sigaretta. Nasce cosi il concetto di rigenerazione attraverso percorsi personalizzati di fitness e alimentazione perché queste attività attraverso complessi meccanismi biochimici possono indurre un miglioramento del numero delle cellule staminali nel sangue e anche la loro funzionalità. Un vero e proprio “Staminal Fitness” che permette attraverso un processo integrato di riportare il numero o la qualità di staminali adeguato nel nostro organismo e nel caso di patologie, di controllare in un modo avanzato l’efficacia delle terapie,.

Si tratta di capire come conoscere come è il nostro numero di staminali? Può bastare un prelievo di sangue.. E Pietro Formisano, dell’Università Federico II di Napoli, sta studiando come misurare le staminali anche nella saliva.. Ecco quindi dall’idea, il progetto che si concretizza. Per la prima volta al mondo, sta per attivarsi il progetto “Fitness&Staminal” e medicina rigenerativa in una grande struttura turistica: il Coral Bay del gruppo Domina di Sharm el Sheikh. All’arrivo di ogni persona nella struttura sarà effettuato da un medico un prelievo di sangue e dopo meno di 1 ora sarà possibile conoscere il suo livello di staminali. Il prelievo potrà essere effettuato anche in Italia in centri convenzionati prima della partenza. Da qui, dopo l’inquadramento generale, partirà un percorso personalizzato di corretta alimentazione, e di attività fisica e se necessario, per correggere problematiche specifiche (osteo-articolari, dermatologiche, estetiche), di eventuali sedute di crioterapia, ozono-terapia e trattamenti con P.R.P. (Plasma Ricco di Piastrine). Al termine della vacanza sarà effettuato un nuovo prelievo e si confermerà il miglioramento avvenuto-. “Ovviamente, trascorrere un periodo sereno, in un luogo magico, con una natura straordinaria e unica, riduce lo stress. La riduzione dello stato di stress facilita le capacità rigenerative dell’organismo”, sottolinea Caradonna: “Noi vogliamo rendere scientifico questo approccio con misurazioni ufficiali e verificabili. E’uUn modo nuovo per una valorizzazione del nostro stato di benessere, sfruttando la vacanza e favorire un antiaging fisiologicamente migliore. “Non solo – spiega Caradonna – La capacità delle cellule staminali può anche favorire il percorso di riabilitazione dopo eventi traumatici, espressione della riabilitazione e rigenerazione alla quale la rivista Nature a dedicato una serie di articoli. L’utilizzo delle staminali nasce per affrontare patologie importanti. Oggi le capacità rigenerative dei tessuti sono utilizzate in molte patologie e per migliorare lo stato di benessere. Ad esempio il plasma ricco di piastrine che stimola le cellule staminali, è indicato in ortopedia, dermatologia , ginecologia, nella cura delle ulcere e nella medicina estetica”.