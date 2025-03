In vacanza con il cane o il gatto grazie alla nuova piattaforma Bauking

Da oggi, andare in vacanza con cani o gatti sarà più semplice grazie alla nuova piattaforma Bauking, progettata per i “pet mate”. Molti proprietari di animali domestici trovano difficile organizzare le vacanze e spesso lasciano i loro amici a quattro zampe con familiari o amici. Tuttavia, con Bauking, è possibile prenotare facilmente voli, alberghi, ristoranti e altre attività pet-friendly.

L’idea della piattaforma è stata concepita dalla senatrice Michaela Biancofiore, che ha creato una startup dedicata a soddisfare le esigenze degli “Animali domestici Parents”. Bauking non è un tour operator, ma un e-commerce che vende servizi personalizzati per i viaggiatori con animali, affrontando le problematiche legate al pet tourism, come i rigorosi requisiti delle compagnie aeree.

La senatrice Biancofiore ha evidenziato che le compagnie aeree spesso limitano l’accesso agli animali in cabina, offrendolo solo a quelli di piccole dimensioni. La piattaforma offre anche informazioni su quali alberghi e luoghi siano accessibili per gli animali e quali servizi siano disponibili.

Inoltre, essa cerca di alzare gli standard per il comfort degli animali in viaggio, proponendo anche pratiche per aiutare i cani che soffrono di mal d’auto, come socializzare fin da cuccioli e abituarli ai viaggi in auto. I consigli includono l’uso di trasportini comodi, la creazione di un ambiente tranquillo e la gestione delle temperature durante il viaggio.

Con Bauking, prenotare vacanze con animali domestici diventa quindi più facile e accessibile, garantendo un’esperienza piacevole per tutta la famiglia.