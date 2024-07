In uscita il 22 ottobre 2024 in contemporanea mondiale, “Patriot” il memoir di A…

In uscita il 22 ottobre 2024 in contemporanea mondiale, “Patriot” il memoir di Alexei Navalny, attivista russo noto per le sue campagne contro la corruzione, leader dell’opposizione contro una superpotenza mondiale determinata a ridurlo al silenzio e prigioniero politico.

«Questo libro è una testimonianza non solo della vita di Alexei, ma anche del suo incrollabile impegno nella lotta contro la dittatura, una lotta alla quale ha sacrificato tutto, compresa la sua vita.»

“Patriot”, scritto poco dopo essere stato avvelenato, è la sua ultima lettera al mondo: un resoconto toccante degli ultimi anni trascorsi nel più brutale carcere al mondo, un memento dei motivi per i quali i principi di libertà individuale sono irrinunciabili, una pressante esortazione a continuare il lavoro per il quale Alexei Navalny ha dato la vita.

“Patriot” è da oggi preordinabile.

