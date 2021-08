La National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa), l’agenzia governativa statunitense che si occupa di sicurezza stradale, ha aperto un’indagine formale su Tesla Autopilot, il sistema di guida parzialmente automatizzato della società di auto elettriche di Elon Musk. L’agenzia ritiene che l’Autopilot abbia difficoltà a riconoscere i veicoli in sosta d’emergenza. Dal 2018, la Nhtsa ha identificato 11 incidenti in cui delle vetture Tesla con l’Autopilot o il Traffic Aware Cruise Control (il sistema di controllo automatico della velocità) inserito hanno colpito veicoli fermi, che segnalavano la loro presenza con le luci accese o il triangolo di emergenza. Dopo la notizia, il titolo di Tesla cede l’1,6% nel premercato; nell’ultima settimana, ha guadagnato lo 0,48%, dall’inizio dell’anno è in rialzo dell’1,63%.

La National Highway Traffic Safety Administration ha annunciato l’avvio delle indagini in un post pubblicato sul proprio sito. L’agenzia afferma di aver individuato 11 incidenti, dal 2018 a oggi, in cui il pilota automatico di Tesla o il suo sistema di controllo della velocità non avrebbero funzionato correttamente. Tali sistemi possono mantenere un veicolo al centro della corsia e corrette distanze di sicurezza. Le indagini riguardano i modelli Y, X, S e Model 3 dal 2014 al 2021: in totale, circa 765 mila veicoli solo negli Usa. Il pilota automatico è stato spesso utilizzato in modo improprio dai conducenti di Tesla, che sono stati sorpresi a guidare ubriachi o addirittura seduti sul sedile posteriore.

L’agenzia ha attivato squadre investigative su 31 incidenti che coinvolgono sistemi di assistenza alla guida da giugno 2016. Di questi incidenti, 25 hanno coinvolto Tesla Autopilot in cui sono stati segnalati 10 decessi, secondo i dati diffusi dall’agenzia. Tesla e altri produttori avvertono che i conducenti che utilizzano i sistemi di sicurezza devono essere sempre pronti a intervenire. Le Tesla che utilizzano il sistema si sono schiantate contro un semirimorchio che attraversava di fronte a loro, contro veicoli di emergenza e una barriera stradale. Lo scorso giugno la Nhtsa ha ordinato a tutte le case automobilistiche di segnalare eventuali incidenti che coinvolgessero veicoli completamente autonomi o sistemi di assistenza alla guida parzialmente automatizzati. L’agenzia ha iniziato a prendere una posizione più severa sulla sicurezza dei veicoli automatizzati rispetto al passato.