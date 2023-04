In “Un omicidio reale” la nostra sovrana è chiamata a intervenire su un nuovo ca…

In “Un omicidio reale” la nostra sovrana è chiamata a intervenire su un nuovo caso: una mano mozzata viene ritrovata poco lontano dalla dimora reale e Elisabetta riconosce subito l’anello con sigillo infilato il dito. Si tratta dello stemma dell’illustre famiglia St Cyr, amici di vecchia data dei reali. Elisabetta deve intervenire, e lo fa, come sempre, a modo suo: insieme alla fedelissima assistente Rozie indossa i panni di investigatrice privata, decisa a far luce sulla vicenda. Anche se risolvere il mistero potrebbe significare scoprire che qualcuno della sua cerchia più ristretta è un assassino.

Anche con “Un omicidio reale” @sophiabennett_writer ci tiene incollati fino all’ultima pagina. In libreria e negli store online dal 4 aprile.