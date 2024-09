In un futuro distopico post-apocalittico, Tally Youngblood è una ragazza comune che vive in una società dove i “normali” sono definiti “brutti” (appunto, “uglies”) e vengono trasformati in Carini (“pretties”) attraverso un’operazione di chirurgia estetica obbligatoria al compimento dei sedici anni.

La vita di Tally cambia radicalmente quando incontra Shay, una ragazza ribelle che rifiuta di conformarsi alle rigide regole della società, svelando a Tally il lato oscuro della perfezione apparente.

Identità, bellezza, conformismo: sia i 3 romanzi della serie “Uglies”, che il film in uscita su Netflix il 13 settembre, invitano a riflettere sull’importanza di abbracciare l’autenticità e le proprie imperfezioni in un mondo che spesso esalta l’apparenza esteriore.

📚”Uglies”, “Pretties”, “Special” di Scott Westerfeld ti aspettano in libreria (e in tv)!