Quanto vale l’app economy dopo la pandemia? La digitalizzazione a tappe forzate imposta dal coronavirus ha fatto volare l’ecommerce in generale e l’ecosistema che ruota attorno all’App Store di Apple in particolare. Ma non ci ha guadagnato solo la piattaforma di Cupertino. Secondo il nuovo rapporto dell’americana Analysis Group, infatti, la maggior parte della ricchezza che è stata generata attorno agli iPhone e iPad è infatti finita nelle tasche degli sviluppatori. Il giro d’affari generato dall’App Store nel 2020 in tutto il mondo è stato di 643 miliardi di dollari, in crescita del 24% rispetto all’anno prima, e di 2,9 miliardi solo nel nostro Paese.

L’ecosistema dell’App Store, che ha compiuto 12 anni di vita dal suo debutto nel 2008, è popolato di piccole e piccolissime aziende, cioè società spesso composte da uno o due programmatori che riescono a fare impresa salendo sulle spalle del gigante Apple. Più del 90% degli sviluppatori presenti sullo store tra il 2015 e il 2019 sono infatti classificati da Analysis Group come piccoli, società cioè le cui app hanno avuto meno di un milione di download e il guadagno non ha superato la soglia del milione di dollari all’anno (escludendo però gli hobbisti, cioè chi non ha superato i mille download). E il loro numero nel quinquennio è cresciuto costantemente del 40%. Durante la pandemia il successo dei piccoli è stato il vero motore della crescita: uno su cinque ha visto un incremento di almeno il 25% del fatturato all’anno, mentre uno su quattro ha venduto il 25% in più dei suoi beni digitali e servizi. La storia della maggior parte degli sviluppatori è simile: entrano da “piccoli” indipendenti nell’App Store e crescono negli anni successivi Nel 2020 quasi la metà dei grandi, il 42%, erano piccoli nel 2015 o addirittura (35%) non c’erano ancora.

Il numero più importante della ricerca sull’app economy creata dalla piattaforma di Apple però è quello del giro d’affari generato dall’App Store. Apple, come si apprende dalla causa in corso negli Stati Uniti con Epic, non calcola direttamente il valore del suo App Store. Creato l’anno dopo la presentazione dell’iPhone (2007) per aprire lo smartphone agli sviluppatori terze parti e consentire alle terze parti di sviluppare software, lo store aveva un obiettivo: far vendere più telefoni. Per arrivarci, Steve Jobs aveva voluto rimuovere due ostacoli: il primo era di natura tecnica, cioè facilitare la produzione di software alle terze parti. Da allora Apple ha lavorato costantemente alla creazione di strumenti software per consentire ai terzi di realizzare le app, ha investito in formazione (come le Academy per i più giovani che vogliano diventare programmatori, ad esempio quella di Napoli) e grandi eventi (come la trentaduesima edizione della conferenza per gli sviluppatori, che si apre ancora in formato virtuale la prossima settimana). L’altro era rendere semplice la distribuzione del software: l’app store ha eliminato la vendita dei supporti fisici (cd nelle scatole, vendute nei negozi) e messo allo stesso livello i colossi (Microsoft, Adobe) e i piccolissimi, magari singoli programmatori che hanno oggi la possibilità di calcare lo stesso palcoscenico e ottenere la stessa distribuzione dei big del settore.

Apple ha una commissione del 30% in caso di vendita diretta, in app o abbonamento limitata al 15% per i piccoli, cioè al loro primo milione di euro di fatturato e di installato delle app. La ricchezza generata da questo modello è solo una parte del valore totale. L’indotto comprende infatti anche tutte le altre transazioni: i pagamenti effettuati attraverso le app, le compravendite, la pubblicità. Tutte fette del valore complessivo sul quale Apple non mette bocca e soprattutto non incassa. Ed è la fetta di gran lunga più grande, secondo Analysis Group, che la pandemia ha fatto letteralmente volare: il 90% dei 643 miliardi di dollari del giro di affari è stato fatto fuori dall’App Store, senza commissioni di Apple. In Italia il giro di affari è di 2,9 miliardi, con mezzo miliardo derivante dalla vendita tramite app di beni e servizi digitali, due miliardi dalla vendita di beni fisici (il cosiddetto mobile-commerce o M-commerce), e 400 milioni per la pubblicità.

Le stime di Analysis Group abbracciano anche gli altri Paesi in cui è presente l’App Store. Per l’Europa il peso del giro d’affari dell’ecosistema di Apple è consistente: in Spagna è di 2,7 miliardi, 7,9 per la Francia, 11,2 per la Germania e 31,4 per il Regno Unito. Nel complesso, il guadagno per gli sviluppatori è quasi triplicato dal 2015. Un’ultima metrica rilevante per capire come l’App Store generi indirettamente valore è dato dalle acquisizioni o quotazioni in Borsa delle aziende nate sull’app store: dal 2011 il 75% dei creatori di app sono stati acquistati (per un valore aggregato di circa 46 miliardi di dollari) oppure si sono quotati in Borsa, per un valore complessivo al momento del lancio di 459 miliardi di dollari.