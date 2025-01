In Umbria la presentazione della nuova annata dell’Olio Dop Umbria e le proposte di “Evo&Art Experience”

Il 20 e 21 gennaio 2025, l’Umbria celebrerà la quarta edizione dell’Anteprima dell’Olio Extravergine di Oliva DOP, dedicata alla presentazione della nuova annata olearia 2024/2025. L’evento, organizzato dall’Associazione Strada dell’Olio e.v.o. DOP Umbria con il supporto della Camera di Commercio dell’Umbria e del Comune di Spoleto, si rivolge a giornalisti, chef e appassionati del settore. Una novità di quest’edizione sarà la presentazione dei tour esperienziali “Evo&Art Experience”, che offriranno ai partecipanti l’opportunità di scoprire l’antica cultura dell’olio e del paesaggio umbro.

La manifestazione si svolgerà a Spoleto, una città simbolo di arte e cultura, con attività che includono visite guidate del centro storico e dei frantoi locali. Paolo Morbidoni, Presidente dell’Associazione, ha sottolineato l’importanza dell’olio come ambasciatore del territorio umbro, esprimendo l’intento di promuovere un “turismo del gusto e dell’anima” capace di stimolare curiosità e soddisfare il corpo e lo spirito.

Un’altra novità sarà il coinvolgimento delle cuoche professioniste vincitrici del concorso nazionale “Extra Cuoca”, che evidenzierà l’importanza del ruolo femminile nella valorizzazione dell’olio in cucina. Durante l’evento, i partecipanti potranno assistere a degustazioni di olio e.v.o. DOP Umbria e a conferenze che tratteranno vari aspetti della produzione olearia.

Le attività includeranno una grande degustazione presso il Teatro Menotti, un banco d’assaggio presso il Palazzo Collicola e una cena con chef stellati della regione. I tour “Evo&Art Experience” si concentreranno sulle sottogestioni della DOP Umbria, con un focus sui Colli Amerini e sui Colli Orvietani, permettendo ai visitatori di esplorare la biodiversità e la cultura locale.

In conclusione, l’Anteprima dell’Olio Extravergine di Oliva DOP Umbria si afferma come un evento significativo nel panorama della promozione degli oli extravergini certificati, accentuando la bellezza e la ricchezza del patrimonio umbro. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione tramite il sito web ufficiale.