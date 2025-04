In Umbria c’è un borgo dove si cammina tra canali e sorgenti: è la Venezia dell’Umbria da scoprire in primavera.

Rasiglia, situata in Umbria, è un affascinante borgo montano noto per i suoi canali e fonti d’acqua, che richiamano le atmosfere di Venezia. Questo antico villaggio, risalente al XIII secolo, si distingue per le sue caratteristiche architettoniche in pietra, circondato da corsi d’acqua alimentati da sorgenti, tra cui la famosa sorgente di Capovena. La Rocca, costruita dalla famiglia Trinci nel XIV secolo, rappresenta un importante elemento storico, evidenziando l’evoluzione della comunità, che, grazie all’abbondanza d’acqua, sviluppò mulini e lanifici, attività economiche che hanno permesso la sopravvivenza degli abitanti per secoli.

Dopo il terremoto del 1997, che colpì anche Assisi, Rasiglia ha vissuto una “riscoperta” turistica grazie al suo fascino e alla promozione tramite i social media. I visitatori possono esplorare i mulini storici, dove si macinano cereali e grano, e i lanifici, dove la lana veniva lavorata tradizionalmente. Da notare anche la centrale elettrica di Umberto Tonti, ancora funzionante.

Tra le attrazioni turistiche ci sono il Santuario della Madonna delle Grazie, ricco di affreschi e meta di pellegrinaggi, il lavatoio, il mulino a pietra e le Grotte della Badessa. Per raggiungere Rasiglia, i visitatori possono partire da Foligno, seguendo le indicazioni per Colfiorito, con distanze accessibili da diverse città. Rasiglia, con il suo patrimonio storico e naturale, rappresenta una gemma da scoprire nel cuore dell’Umbria.