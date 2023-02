In tutti noi ci sono luci, ci sono ombre. La mia non è solo un’ombra. È un’eclis…

In tutti noi ci sono luci, ci sono ombre. La mia non è solo un’ombra. È un’eclissi che può arrivare a oscurare tutto il resto.

La vita di chi resta è la mia. È la vita di chi perde qualcuno che ama per suicidio. Ciò che si prova in quei momenti rasenta l’indicibile. Un silenzio che sentivo fosse necessario spezzare, trovando i tempi e le parole per affrontare l’abisso e riportarlo sulla pagina, per cercare di dargli un senso e forse una forma di accettazione. La ricerca di una possibile salvezza.