L’ultimo caso è una caduta in solitaria di un ventisettenne in via Buonarroti, mercoledì sera. Alla mattina un uomo di 36 anni era finito in rosso al Niguarda dopo aver sbandato e sfondato il parabrezza di un’auto. Il tema della sicurezza stradale dei monopattini elettrici è sempre più attuale. Sono almeno 151 gli incidenti in tre mesi e mezzo, da giugno a oggi. Una cifra comunque sottostimata perché include solo i casi in cui il 118 è stato allertato per un eventuale intervento, effettuato nella maggior parte degli episodi (136). E sono 34 i casi solo a settembre, un numero che dunque sta crescendo.

Ormai sono dappertutto. Le strade ( e i marciapiedi) sono invasi da queste nuovi mezzi green che, in gergo, rappresentano quella micromobilità elettrica che guarda a un futuro sempre più sostenibile degli spostamenti. Ma la moltiplicazione dei monopattini, privati e in sharing, sta rendendo sempre più evidente la necessità di un uso responsabile. Una consapevolezza alla guida che non sempre si vede ed è sotto gli occhi di tutti.

Le multe

“Vedo comportamenti tutt’altro che esemplari” , ha detto mercoledì sera il sindaco Beppe Sala prima di “congelare” la crescita della flotta privata. Le trasgressioni sono testimoniate anche dal numero di multe elevate da luglio a oggi alle migliaia di “monopattinisti” in giro, il 59 per cento con un mezzo privato, gli altri in sharing: 353 verbali, 50 euro ciascuno. Soprattutto, nel 60 per cento dei casi, per due infrazioni al codice della strada: la circolazione sul marciapiede o fuori dalla pista ciclabile dove esiste e un passeggero di troppo a bordo. Negli altri casi i trasgressori milanesi sono passati con il rosso (24 per cento), dove non potevano (9 per cento), i minori non avevano il casco (5 per cento), parlavano al cellulare (2 per cento).

Le regole

Perché ora, da un anno, le regole ci sono. E vanno rispettate. I monopattini sono a tutti gli effetti equiparati alle biciclette. Quindi niente marciapiedi, casco obbligatorio per i minorenni, niente telefono alla guida ma auricolari, precedenze, manovre di svolta da segnalare. Il limite di velocità è di 25 chilometri all’ora, che scendono a 6 nelle zone pedonali. Possono viaggiare su tutte le strade della città a esclusione di quelle dove ci sia un esplicito divieto, pochissime in città (come in via Manzoni per via del pavé). Lungo le strade con le piste ciclabili c’è l’obbligo di percorrerle. Non possono andare in Galleria, in Duomo sì, come le bici. Nelle strade extraurbane possono viaggiare solo se c’è una pista ciclabile.

I vigili in monopattino

“Il casco non è diffuso, lo userà al massimo il 10 per cento, va fatta grande informazione” , dice Fabrizio Caiazza, il vicecommissario che coordina il nucleo Duomo, 8 vigili che si muovono in monopattino, alcuni in borghese, altri in divisa, lungo l’asse San Babila-Loreto e da San Babila al Castello. “È un veicolo assoggettato a tutte le regole del codice della strada e spesso le persone non l’hanno capito. Sia chi va in monopattino sia gli automobilisti devono rispettare le regole. La micromobilità elettrica è il futuro ma serve un uso responsabile”.

La flotta in sharing

Oltre ai mezzi privati, c’è il battaglione di quelli che si possono noleggiare, ormai quasi a ogni angolo. I mezzi disponibili sono seimila, le compagnie di noleggio operative sono sette – Helbiz, Bit, Bird, Lime, Wind, Voi e Dott – e a breve anche Circ, l’ultima a ottenere le autorizzazioni dal Comune, schiererà la sua flotta. Visti i numeri, sono in tanti a utilizzare il monopattino come mezzo alternativo al trasporto pubblico e all’auto: a oggi i noleggi sono il 400 per cento in più rispetto a febbraio, con 7.600 prelievi al giorno. Helbiz è stata la prima a sbarcare a Milano. Società americana, con un investitore italiano, 750 monopattini. Da giugno a oggi, i viaggi totali solo con mezzi di questa compagnia sono stati quasi 255 mila, 506.549 i chilometri percorsi, con un viaggio medio di 1,97 chilometri, 13 minuti di durata media della corsa. All’inizio i clienti erano in maggioranza under 25, ora ci sono anche molti del mondo “business”.

Le campagne