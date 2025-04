In Toscana c’è la capitale italiana della street art: scommettiamo che non hai mai visto un borgo così colorato?

Incastonato tra le colline toscane, Peccioli è un borgo che sta per perdere il titolo di “Borgo dei Borghi” e che incanta per la sua bellezza e originalità. Conosciuto come il borgo arcobaleno, offre passerelle sospese circondate da cerchi colorati, opere d’arte che decorano le case e sculture monumentali che emergono dal terreno. Questo borgo ha una storia che risale agli Etruschi, testimoniata da catacombe antiche, e il suo sviluppo urbanistico è legato al periodo medievale.

Negli ultimi trent’anni, grazie al progetto Cantiere Peccioli, il borgo ha assunto un nuovo splendore, integrando l’arte in vari aspetti della vita quotidiana. La frazione di Ghizzano, ad esempio, è stata rivitalizzata dall’artista David Tremlett, che ha ridipinto le facciate delle case con colori intensi. Sulla passerella chiamata Endless Sunset si trova un’installazione di Patrick Tuttofuoco, con cerchi tridimensionali che creano un effetto visivo suggestivo.

Le opere di Gianluca Salvadori, i Giganti di Peccioli, sono grandi statue che simboleggiano un progetto di recupero ambientale. Peccioli è facilmente raggiungibile dalla superstrada Firenze-Pisa-Livorno ed è ideale da visitare in primavera o autunno, quando il clima è mite. Il centro storico è pedonale, rendendo la visita agevole. Attrazioni da non perdere includono il Museo Archeologico e la chiesa di San Verano. Nei dintorni, Volterra e la riserva naturale di Montenero offrono ulteriori opportunità di esplorazione. Inoltre, le osterie locali invitano a gustare la cucina tipica toscana.