In the Air Tonight di Phil Collins di nuovo in classifica in America grazie al video reaction di due gemelli molto famosi su YouTube.

Quasi 40 anni e non sentirli. Dopo ben 39 primavere, In the Air Tonight, il singolo di debutto da solista di Phil Collins, è di nuovo in classifica negli Stati Uniti. Non stiamo parlando della classifica Billboard, non ancora, ma di quella di iTunes, dove l’ingresso è più semplice, bastano poche migliaia di download. Ma di certo in pochi si sarebbero aspettati in questo periodo un secondo posto da parte di una hit datata 1981. Cosa ha scatenato questo improvviso revival del grande classico dell’artista britannico? Un video reaction su YouTube.

In the Air Tonight di Phil Collins in classifica negli USA: ecco perché

La colpa o il merito di questo balzo in avanti di In the Air Tonight è da ricercarsi nei fratelli Tim & Fred Williams, gemelli che hanno creato il canale YouTube TwinsthenewTrend, da oltre 300mila iscritti. In questo periodo i due si stanno divertendo a pubblicare video reaction del primo ascolto di classici del passato. Dopo aver provato a far diventare virali le loro reazioni a brani di Stevie Wonder e dei Queen, i due gemelli hanno fatto il colpaccio proprio con In the Air Tonight. La loro reazione al brano, specialmente allo storico fill, è diventata infatti rapidamente virale, ridando splendore anche al grande classico dell’ex Genesis.

In the Air Tonight: il significato del brano di Phil Collins

Canzone dalle mille vite, In the Air Tonight è stata scritta, stando alle parole dell’artista, in un momento di rabbia durante il suo divorzio. Più volte però lo stesso Phil ha dichiarato di non sapere realmente di cosa parli, e una leggenda vuole che sia stata ispirata dalla sua visione di un omicidio tramite affogamento.

Dopo il grande successo del 1981, il branò tornò il classifica nel 1984 grazie all’utilizzo nel pilot di Miami Vice, una delle serie televisive più famose e importanti degli anni Ottanta negli Stati Uniti.