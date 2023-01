La classifica degli ascolti dei nuovi inediti di Amici: in testa c’è Angelina Mango, ma i numeri non sono da capogiro.

Ormai è passata più di una settimana dalla pubblicazione dei nuovi inediti dei ragazzi di Amici 22: è tempo di un primo bilancio. Come stanno andando le canzoni in streaming? I risultati su Spotify confermano alcune sensazioni. Ad esempio il successo di Angelina Mango, ormai entrata definitivamente nel novero dei favoriti per la vittoria finale. Bene anche Wax, ma in generale i risultati delle canzoni pubblicate dai ragazzi del talent quest’anno non sembrano da capogiro, paragonati almeno a quelli raccolti lo scorso anno.

La classifica degli inediti di Amici

I singoli pubblicati dai ragazzi di Amici il 10 gennaio sono quelli che confluiranno, il prossimo 27 gennaio, nella compilation Full Out, già annunciata da diversi giorni. In attesa dell’arrivo del disco, è però già possibile ascoltare tutti i brani sulle piattaforme di streaming.

Maria De Filippi

I numeri, per ora non proprio eccezionali, stanno premiando Voglia di vivere di Angelina Mango, che ha già messo insieme quasi il doppio degli ascolti del primo brano che la segue in classifica, Ballerine e guantoni. Questa la classifica parziale:

1 – Voglia di vivere di Angelina Mango

2 – Ballerine e guantoni di Wax

3 – Acquario di Piccolo G

4 – Baciami e ballami di Aaron

5 – Finisce bene di Tommy Dali

6 – Sui sedili della metro di Niveo

7 – 26 modi di Federica

8 – Perdonami di NDG

A questi si aggiungono dal 17 gennaio Cricca con Se mi guardi così e Jore con Solo tu, ovviamente per ora ultimi avendo ricevuto meno tempo per collezionare ascolti.

Il confronto con lo scorso anno

A preoccupare molti dei fan del talent del programma non è tanto, comunque, l’andamento dei nuovi inediti, quanto il confronto di tutti gli inediti di questa edizione con quelli dello scorso anno. Il calo è infatti evidente.

Nel gennaio del 2022 erano già due gli artisti della scuola che avevano ottenuto delle certificazioni: LDA, oggi protagonista a Sanremo, aveva già conquistato un disco di platino, Albe un disco d’oro. Vero che fino allo scorso anno le soglie per le certificazioni erano più basse, ma è altrettanto vero che ad oggi sono in pochi gli artisti che potrebbero ambire ad avvicinarsi a quei numeri. Per poter bocciare completamente i talenti di questa edizione è però ancora presto. La sensazione è che, dopo il caos di queste prime puntate del 2023, i ragazzi sono destinati a crescere e qualche sorpresa verrà sicuramente fuori.