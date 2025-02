In terapia intensiva, “sveglio e reattivo”

Zdenek Zeman, ex allenatore di calcio, è attualmente ricoverato in terapia intensiva presso il policlinico Gemelli di Roma. L’uomo, di 77 anni, è stato soccorso d’urgenza a causa di un’ischemia cerebrale. Nei mesi precedenti, Zeman aveva già subito un ictus che gli aveva provocato un’emiparesi al braccio destro. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, citando fonti ospedaliere, Zeman è descritto come “vigile e collaborante” durante la sua degenza. Le sue condizioni di salute sono monitorate costantemente. La notizia è in aggiornamento, e ulteriori dettagli potrebbero essere forniti nelle prossime ore.