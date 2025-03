In Svizzera c’è un ponte lungo 170 metri con una storia antichissima: il vero record è la sua bellezza

Recentemente abbiamo visitato Via degli Asini a Brisighella, oggi ci spostiamo a Lucerna, Svizzera, per scoprire il Kapellbrücke, il ponte coperto in legno più antico d’Europa. Questo capolavoro medievale di 170 metri collega le sponde del fiume Reuss ed è interrotto da una torre imponente. Al suo interno, una camminata coperta è decorata con pitture del XVII secolo che narrano la storia di Lucerna, tra cui la vita di San Leodegario e San Maurizio.

Nel 1993, il ponte subì un devastante incendio che distrusse quasi due terzi della sua struttura e ben 86 delle 111 tavole dipinte. Tuttavia, grazie a un restauro rapido e meticoloso, il ponte fu ricostruito in otto mesi con un investimento di 3,5 milioni di franchi svizzeri. Le tavole rimaste furono restaurate e posizionate ai lati del ponte, mentre riproduzioni furono create per le opere perdute. Attraversare il Kapellbrücke oggi significa immergersi nella sua ricca storia, caratterizzata da una straordinaria resilienza.

Lucerna è una città incantevole, con un’atmosfera romantica, soprattutto al tramonto, quando la luce di seta illumina il ponte. Durante le varie stagioni, il Kapellbrücke si trasforma: fiori colorati in primavera ed estate, mentre in inverno l’illuminazione crea spettacoli incantevoli. Lucerna è famosa anche per le sue mura medievali, il Monumento del Leone e la Chiesa dei Gesuiti. Una crociera sul Lago dei Quattro Cantoni offre una prospettiva unica sulla città. Il Kapellbrücke non è solo un ponte, ma un simbolo intramontabile di Lucerna e della sua storia.