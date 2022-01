Un uomo è stato soccorso nella notte in strada a Roma con una ferita alla lingua, risultata in parte tagliata. Tutto è iniziato con una chiamata al 112 in cui l’uomo, un quarantenne belga, ha raccontato di essere nelle vicinanze del bed and breakfast dove alloggiava, in zona Trastevere, con la lingua tagliata. I carabinieri, allertati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’uomo, sono intervenuti sul posto trovando nel frigobar della camera dell’uomo il pezzo di lingua mancante.

Nella stanza era presente un’amica dell’uomo, anche lei belga. I due avrebbero fornito finora versioni discordanti e sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti. Il quarantenne, trasportato in ospedale, è stato sottoposto a intervento chirurgico.