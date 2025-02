“In stallo il Decreto legge sulle liste di attesa”

I ritardi nell’adozione dei decreti attuativi previsti dal DL 73/2024 sulle liste d’attesa preoccupano la Fondazione GIMBE. Nonostante le dichiarazioni istituzionali di progresso, un’analisi indipendente evidenzia un blocco nell’attuazione delle misure. Dopo sei mesi dalla conversione in legge, risulta approvato un solo decreto, mentre tre sono già scaduti e due non hanno scadenze definite.

Il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, sottolinea che spesso si perdono tracce dei decreti a causa di valutazioni tecniche e conflitti politici, complicati ulteriormente da iter burocratici. Il DL prevede sei decreti, un numero elevato per misure urgenti come quelle sulle liste d’attesa.

Il ministro Schillaci afferma che i decreti restanti sono imminenti, ma l’analisi della Fondazione mette in discussione questa affermazione, specialmente riguardo al superamento del tetto di spesa per il personale sanitario. Questo passaggio è cruciale, in quanto condiziona l’intero articolo 5 del DL, che riguarda le assunzioni di personale.

I potenziali benefici del DL, come la creazione di un centro unico di prenotazione e il miglioramento nella governance delle liste di attesa, restano irraggiungibili a causa delle complessità del decreto e dei ritardi. Le interminabili liste d’attesa rappresentano un chiaro segno dell’indebolimento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), richiedendo significativi investimenti e coraggiose riforme organizzative per affrontare questa situazione. Cartabellotta conclude che senza azioni concrete, le riforme annunciate rimangono mere dichiarazioni politiche, senza effetti reali per i cittadini.