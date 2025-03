In Spagna c’è la “piccola Verona”, la città da scoprire all’insegna del romanticismo e della storia di Juan e Isabel

Ogni storia d’amore ha un’ambientazione incantevole; in Italia, il celebre Romeo e Giulietta ci conduce a Verona. Similarmente, Teruel in Spagna custodisce una leggenda d’amore tragica: quella di Juan e Isabel, gli Amanti di Teruel. Questa città è caratterizzata dall’arte mudéjar, che mescola gotico cristiano e decorazioni islamiche, visibile nelle sue torri e nella Cattedrale di Santa María de Mediavilla. La sua torre presenta magnifiche ceramiche bianche e verdi, e all’interno sfoggia un soffitto a cassettoni considerato uno dei più belli di Spagna. Il sito è Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Nel quartiere medievale, si trova il Mausoleo degli Amanti, dove Juan e Isabel, in statue distanti, simboleggiano un amore eterno e sfortunato. La leggenda narra che Juan, innamorato di Isabel, ricevette dalla sua famiglia cinque anni per accumulare una dote. Giunto in ritardo, scoprì che Isabel si era già sposata; in un momento drammatico, Juan muore dopo un rifiuto da parte di lei, e Isabel, accettando un bacio solo al suo funerale, muore anch’essa. La scoperta di corpi mummificati nel 1555 ha cementato il culto degli Amanti.

Teruel inoltre offre una modernità affiancata alla sua storia romantica. Il Paseo del Óvalo connette il centro storico a nuove aree, e il parco Dinópolis è un’attrazione da visitare. La gastronomia locale, come il Jamón de Teruel e i dolci suspiros de amante, arricchisce l’esperienza. Teruel è un luogo da scoprire, una lettera d’amore che emoziona, rivelando la tristezza e la bellezza di un amore immortale.