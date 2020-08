Il gruppo di amici è andato a Malta il 2 agosto, con un volo decollato da Catania. I ragazzi sono rimasti nell’Isola per quattro giorni e sono rientrati giorno 6. “Erano in vacanza, hanno frequentato locali, saranno andati in discoteca – continua la sindaca di Canicattini Bagni che ha fatto sanificare il Municipio – Vedendo le immagini sui social non credo che ci siano molti controlli a Malta”.



Appena tornati, due ragazzi della comitiva hanno avvertito i medici perché accusavano lievi sintomi di Covid- 19. Il giorno dopo anche a una ragazza del gruppo è salita la febbre. I tamponi hanno confermato subito i sospetti: positivi. A quel punto è scattato l’allarme e tutti i giovani sono stati sottoposti al test: 11 contagiati su 13 partecipanti alla vacanza.



Che ci sia un problema a Malta lo conferma una notizia che arriva dall’Isola dei Cavalieri: un focolaio è divampato a Paceville, quartiere della movida ad alta densità di pub, discoteche, night, ristoranti e casinò. Ogni giorno spuntano nuovi casi legati a questo cluster, tanto da convincere le autorità locali a chiudere i locali da ballo e a imporre multe salatissime a chi non rispetta le precauzioni anti-Covid.



L’Isola è frequentatissima dai giovani italiani che cercano il divertimento a basso prezzo. Non a caso le cronache di questi giorni raccontano in tutto il Paese di nuovi “positivi” appena rientrati da La Valletta: dalla Puglia al Trentino. Anche a Catania il fenomeno aveva colpito i medici dell’Asp che hanno registrato 3 casi di ragazzi contagiati dopo essere andati a Malta.

“Un totale di 23 persone sono risultate positive durante la notte mentre altre quattro si sono riprese, portando il numero di casi attivi a Malta a un livello record di 415″ si legge sul Times of Malta. L’Isola-Stato è attualmente al quarto posto nell’Unione Europea in termini di casi ogni 100.000 persone registrati negli ultimi 14 giorni. Solo Lussemburgo, Spagna e Belgio hanno un numero maggiore di pazienti, secondo il Centro europeo per il controllo delle malattie.



Leggendo il bollettino di ieri, diffuso dal ministero della Salute, a preoccupare la Sicilia è anche un altro dato: il numero dei ricoverati passa da 44 a 51, con una persona in più in terapia intensiva: 7 in più rispetto a ieri, su un totale di 17 ricoveri in tutta Italia. I nuovi casi si registrano a Catania (9), a Palermo (5 di cui un migrante), uno a Ragusa e uno a Messina. Ma la situazione più preoccupante è proprio quella di Siracusa dove di contano 16 casi, di cui buona parte legati al cluster di Canicattini Bagni.