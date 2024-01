In Sicilia nascono le “Palestre della Salute” per soggetti con patologie croniche

Nascono i Sicilia le “Palestre della Salute” al fine di promuovere l’esercizio fisico, strutturato e mirato alla patologia da trattare, come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili (MCNT), in condizioni cliniche stabili.

Lo prevede una norma approvata all’Ars nel contesto della legge finanziaria a prima firma della deputata M5S Stefania Campo.

“Crediamo molto nello sport – dice l’esponente del M5S – anche come aiuto nella prevenzione di tante patologie. Fare sport, tra l’altro, fa sì che diminuisca la spesa sanitaria, quindi è quanto mai importante una politica che lo promuova e che promuova le strutture dove poterlo praticare. Questa norma, inoltre, tende anche a valorizzare la figura professionale dei chinesiologi che operano in questo settore e che devono essere riconosciuti al più presto. L’approvazione di questa legge è il primo, importante, passo in questa direzione”.

La legge che ha avuto il via libera dall’Ars prevede che l’esercizio fisico, sotto il controllo di un chinesiologo dell’attività motoria preventiva e mirata, venga svolto nell’ambito di idonee strutture, pubbliche o private, riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione. Spetterà alla Regione dopo l’entrata in vigore della norma, stabilire il procedimento e l’individuazione dei requisiti necessari per ottenere la certificazione di palestra della Salute, anche prevedendo un apposito elenco.